الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من نظيره الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ملك الأردن عبر خلال الاتصال عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود.

وتابعت الوكالة أن ملك الأردن "عبر عن عزائه سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان".

ومن جانبه "أعرب ملك السعودية عن شكره وتقديره للملك عبدالله الثاني على ما عبر عنه من مشاعر أخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد".

وتوفي الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، يوم الاثنين الماضي، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، عن عمر ناهز الـ 88 عاما.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن "الديوان الملكي وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة العشاء ليوم الثلاثاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة".