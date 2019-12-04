الحكومة المصرية توجه البنوك بإلغاء الفوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بأن الحكومة وجهت البنوك بإلغاء الفوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة والبالغة 31 مليار جنيه.

ونقلت "رويترز" عن مدبولي قوله بأن مصر تدبر 100 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصناعية، على أن يقدم التمويل بفائدة 10% وبصورة متناقصة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه، في وقت سابق، بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء وكذلك توفير فرص العمل للشباب ورفع نصيب سيناء من الدخل القومي.

وأكد الرئيس المصري أن الأمن والاستقرار يعدان عاملا محوريا للنجاح استراتيجية تنمية سيناء، جاء ذلك خلال لقاء السيسي اليوم مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدد من كبار المسؤولين.