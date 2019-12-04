غور الأردن وإيران وحلف دفاعي… ملفات يناقشها نتنياهو مع بومبيو

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم، الأربعاء، أنه سيناقش مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عدة ملفات مهمة.

ومن بين تلك الملفات التي سيناقشها نتنياهو وبومبيو الملف الإيراني، وإقامة حلف دفاعي مع الولايات المتحدة، وإمكانية اعترافها بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن؛ وذلك بحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وجاءت تصريحات نتنياهو قبيل زيارته إلى البرتغال، صباح اليوم، حيث سيجتمع مع نظيره البرتغالي، أنطونيو كوشتا، والمسؤولين البرتغاليين وكذلك وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

قلت هذا الصباح قبيل مغادرته البلاد متوجها إلى لشبونة:



"أسافر الآن إلى لشبونة حيث سألتقي مع رئيس الوزراء البرتغالي ولكن الغرض الرئيسي هو عقد لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. pic.twitter.com/nQKFXTkBR1 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 4, 2019

وأوضح نتنياهو أنه تحدث، الأحد الماضي، مع الرئيس دونالد ترامب، وتمحورت المكالمة حول إيران إلى حد كبير، وكذلك تشكيل حلف دفاعي مع الولايات المتحدة، فضلا عن اعتراف أمريكي مستقبلي بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن.

وأكد نتنياهو في تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، أن هذه القضايا الثلاث مهمة لبلاده، فضلا عن توضيحه بأن هناك قضايا أخرى لن يفصح عنها.

هذه هي قضايا مهمة للغاية ونهتم بها باستمرار. وهناك قضايا أخرى لن أفصح عن تفاصيلها هنا.



الرئيس ترامب يمارس ضغوطا هائلة على إيران بواسطة العقوبات. هذا واضح. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 4, 2019

وأكد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي أن ترامب يمارس ضغوطا هائلة على إيران بواسطة العقوبات، منوها إلى ضرورة تشديد الضغوط التي تمارس على القيادات الإيرانية.

وقال نتنياهو:

نرى الإمبراطورية الإيرانية وهي تهتز. هناك مظاهرات في طهران وفي بغداد وفي بيروت. من المهم تشديد هذه الضغوط ضد العدوان الإيراني. ونرى أيضا أن إيران تطمح للمضي قدما في تطوير القنابل النووية والصواريخ الباليستية، بما في ذلك الصواريخ عالية الدقة.