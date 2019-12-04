استعدادا لمواجهة "حزب الله"… مناورات مكثفة وتغيير للعقيدة العسكرية الإسرائيلية

نشرت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيل أجرى 4 مناورات عسكرية موسعة ومؤثرة في الجبهة الشمالية، تمهيدا لأية عمليات عسكرية مفاجئة من المناطق المحيطة بإسرائيل.

وأوردت القناة أن هناك قاسما مشتركا للمناورات العسكرية الأربع، وتتمثل في كيفية التعاطي مع أية مواجهة مقبلة، سواء كانت في الشمال أو الجنوب، موضحة أن هذه المواجهة مجرد مسألة وقت فحسب، وبأن إطلاق صافرات سيارات الإسعاف بات وشيكا على إسرائيل.

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأنه جرى في المناورات العسكرية التنبيه والتأكيد على وجوب الإسراع في تلقي الأوامر، مع سرعة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية، بدعوى تدفيع "حزب الله" اللبناني الثمن المناسب في حال إقدامه على هذه الخطوة.

وأكدت القناة العبرية أن القيادات العسكرية الإسرائيلية شددت خلال المناورات الأربع على وجوب تلقين حزب الله الدرس المناسب، وفي أسرع وقت مناسب، رغم يقين إسرائيل بأن الحزب اللبناني على أهبة الاستعداد لأي عمل عسكري من قبل إسرائيل، وبأن الأخيرة عليها أن ترد وبسرعة على هجوم "حزب الله"، دون الانتظار للرد لعدة أيام أو أسابيع، كما جرى في حالات سابقة.

وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي أجرى تلك المناورات للتأكيد على أنه بات مستعدا لأي عمل عسكري من قبل "حزب الله" اللبناني، وبأن كل الحدود الشمالية الإسرائيلية أضحت مستعدة لذلك، منوهة إلى أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية قد غيرت من تفكيرها وعقيدتها العسكرية ومدى استعدادها لأية حرب مقبلة.