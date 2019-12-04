الأسد يحدث وزارة جديدة باسم "التعليم العالي والبحث العلمي"

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، قانونا يقضي بإحداث وزارة باسم "وزارة التعليم والبحث العلمي" لتحل محل وزارة التعليم العالي.

وبحسب وكالة "سانا" السورية، فقد أصدر السيد الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 27 لعام 2019 القاضي بإحداث وزارة باسم "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتحل محل "وزارة التعليم العالي" فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

وتنص المادة الثالثة أن الوزارة تهدف إلى "تنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجهاتها في كل ما يتعلق بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي بما يتواءم مع أهداف التنمية وخططها الشاملة".

وتتولى الوزارة عددا من المهام، أهمها اقتراح السياسة العامة لقطاع التعليم العالي والسياسة العامة للبحث العلمي، وتأمين فرص الالتحاق بالتعليم العالي بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة والاحتياجات المجتمعية.

بالإضافة إلى مهمة توفير البيئة الأكاديمية والبحثية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز والابتكار وصقل المواهب ودعم وتشجيع النشاط الثقافي والفني والاجتماعي والرياضي.

وتمكين اللغة العربية والعمل على تطوير مفرداتها، و تشجيع الاستثمار في البحث العلمي. والمواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل وتطوير معايير الجودة والاعتماد بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ومن مهامها أيضا تطوير برامج الدراسات العليا ومراكز الأبحاث التخصصية ومراكز الدراسات العلمية المرتبطة بالوزارة.