بسبب نقص الميزانية… الجيش الإسرائيلي يصدر قرارا عاجلا

أفادت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم، الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي أصدر مجموعة من القرارات العاجلة، بسبب نقص الميزانية العسكرية، أهمها تعليق كافة الأنشطة الثقافية والتعليمية، وتحديدا من بداية الأسبوع المقبل.

وأوردت القناة العبرية أن قرار وقف الأنشطة الثقافية والتعليمية يأتي نتيجة لانخفاض الميزانية للعام 2020، وكذلك للوضع السياسي المتدهور في إسرائيل، وعدم تشكيل حكومة حتى الآن.

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن إقرار ميزانية الدولة لعام 2020 ستؤثر بشكل مباشر على الجيش الإسرائيلي، موضحة أن وقف هذه الأنشطة التعليمية الثقافية ستتوقف ستة أشهر، بداية من يوم الجمعة المقبل، فضلا عن حظر دخول أماكن بعينها، من بينها زيارة المتاحف وعقد الأمسيات التراثية والندوات.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الميزانية العسكرية اقتصرت على نشاطات عسكرية ضرورية، وهي الأنشطة الخاصة بالجنود والضباط وإجراء المناورات والتدريبات العسكرية، والابتعاد عما هو ثقافي وتعليمي خلال هذه الفترة الزمنية.