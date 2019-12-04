هل يحضر أمير قطر القمة الخليجية؟

أرسل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة خطية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتضمن دعوة لحضور اجتماع الدورة 40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.

تأتي هذه الدعوة بعد أخبار عن زيارة غير معلنة إلى الرياض قام بها وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والتي وصفت بأنها مفاجأة مبشرة بحل الأزمة الخليجية، ومؤشر على قرب انحسار الخلاف بين دول الخليج.

حضور أمير قطر

حول إمكانية حضور أمير قطر تميم بن حمد إلى القمة الخليجية وإذا ما كان ذلك يعني أن حل الأزمة الخليجية، لم يعط المحللون السياسيون القطريون أي تصريح حول هذا الموضوع، فيما يقول المحلل السياسي السعودي سعد بن عمر في اتصال مع "سبوتنيك" إن الشيخ تميم قد تسلم دعوة الملك سلمان لحضور القمة، وهناك توقعات بأن يسبق القمة انفراج كبير في العلاقات الخليجية القطرية، وهو ما ينتظره الكثير من المراقبين.

ويكمل ابن عمر: حتى 10 ديسمبر يحتمل أن يكون هناك خطوات كبيرة تجاه مجلس التعاون الخليجي، ولا نستطيع أن نتنبأ بها، ولكن نرجو أن تكون الأمور تجاه الأفضل، هناك عمل حثيق وجاد دبلوماسي في المنطقة، ونتوقع حدوث انفراجات على مستوى الأزمة في اليمن وعلى عدة مستويات أخرى.

ويضيف المحلل السعودي: بالتأكيد قبل أن يحضر أمير قطر إلى الرياض، لا بد أن يكون هناك اتفاقات واضحة، وقد يكون حضور الشيخ تميم تتويج لهذه الأعمال السياسية التي نتوقع أنها في الطريق إلى الظهور.

ويقول المحلل الباحث في مركز الدراسات العربية والإسلامية باريس دلغوف في حديث مع وكالة "سبوتنيك": يجب القول إن هذه الدعوة هي حدث مهم بالنسبة للوضع في دول مجلس التعاون الخليجي، ونحن نرى بداية التسوية بين قطر والمملكة العربية السعودية.

ويكمل دلغوف: هذا يعتمد على مقدار موافقة قطر على الشروط التي قدمت من أجل ذلك، والمن المرجح أن ذلك تم بعيدا عن الأخرين، وإذا كانت هذه الشروط مقبول بالنسبة لقطر، نتوقع مفاوضات و تحسن ملحوظ في الموقف، وفي الحقيقة دعوة قطر هي بالفعل العلامة الأولى على حل الأزمة.

الشروط التي تلبيها قطر

يتحدث المحلل السعودي ابن عمر عن الشروط التي كانت قد فرضتها دول الحصار عام 2017، وعن إمكانية تلبيتها من قبل دولة قطر كحل للأزمة الخليجية، ويقول: الشروط التي وضعتها دول مجلس التعاون واضحة، ولدى الأخوة في قطر إمكانية التخلي عنها، من دون مس بالسيادة القطرية، وكل ما طلب هو أمور سهل القيام بها، وتنفيذ بعضها في صالح القيادة القطرية.

ويرى الخبير الروسي باريس دلغوف بأن اتفاقية الحد من التعاون مضى عليه وقت طويل، وهذه الشروط التي فرضت على قطر أصبحت من الماضي، ويتابع: لدى السعودية أفكارها الخاصة الآن حول عودة قطر ومن حالة المقاطعة، وإلا لم تكن هذه الدعوة لترسل إليها.