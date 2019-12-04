القوات العراقية تعثر على 10 صواريخ مضادة للدبابات... صور

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، بالعثور على 10 صواريخ مضادة للدبابات في محافظة صلاح الدين وسط العراق.

وجاء في بيان الخلية بموقع "فيسبوك" تواصل قواتنا الأمنية تطهير الأراضي من مخلفات عصابات "داعش" الإرهابية، فقد نفذت قوة مشتركة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين واجب تفتيش شمل قرى (امطجعات-ابو درج-هباب الطير-بيار وضحة) وجاء هذا الواجب وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نتج عنه العثور على 13 أسطوانة أوكسجين و12 عبوة ناسفة و10 صواريخ قاذفة ضد الدبابات، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً.

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.