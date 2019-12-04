تتعلق بالجنود المتدينين…اكتشاف حالات تزوير في أعداد الجنود بالجيش الإسرائيلي

أفادت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم، الأربعاء، بأنه لسنوات طويلة، قام الجيش الإسرائيلي بتزوير أرقام جنوده، خاصة المتدينين منهم، حيث ضاعف الجيش هذه الأرقام لسنوات.

وأوردت القناة العبرية أن الجيش الإسرائيلي أرسل للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، ولرئيس هيئة الأركان ولوزير الدفاع بيانات كاذبة، تضمنت أرقاما غير صحيحة، عن عدد المجندين المتدينين بالجيش، وذلك بغرض التجنيد فحسب.

وأكدت القناة العبرية أن الجيش بدأ بمضاعفة أعداد الشبان المتدينين الذين يتقدمون للخدمة بالجيش، منذ العام 2017، وحتى العام 2019، في حالة من التزوير الواضح، وذلك لأغراض التجنيد، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وأشارت القناة إلى أنه تم تجنيد 3070 جنديا متدينا خلال العام 2017، في حين أن العدد كان 1300 جنديا فقط، وفي العام 2018، بلغ عدد الشبان المتدينين الذين تجندوا للجيش 1650 جنديا فقط، وقرر الجيش مضاعفة الأرقام، حتى تتلاءم مع أرقام العام 2017.

ونوهت القناة العبرية إلى أنه في السنوات 2013 -2018 كانت هناك ضغوط لتجنيد المتدينين من الشبان الإسرائيليين "الحريديم"، وبأنه حتى يتم تمرير ذلك، فقد تم تجنيد 600 جنديا في العام 2011، ولكن كانت التقارير تشير إلى 1200 جنديا فقط.

ونقلت القناة العبرية على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه مؤخرا، تم اكتشاف أخطاء في أرقام جنود الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، تتعلق بأرقام الجنود الحريديم، أو الجنود المتدينين، وتم تعلم الدرس، وسنعمل على تجنب هذه الأخطاء.