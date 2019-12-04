لبنان: إلغاء مهرجانات الأزر الدولية بسبب تردّي الأوضاع

أعلنت ستريدا جعجع، النائب في البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، عن إلغاء الدورة المقبلة لمهرجانات الأرز الدولية على خلفية تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

بيروت - سبوتنيك. وقالت جعحع في مؤتمر صحفي، إنه "تم اتخاذ قرار بتعليقِ مهرجاناتِ الأرزِ الدولية لصيفِ العام 2020، لأنه لا قيمةّ لأي مهرجانٍ أو عملٍ فني في ظلِّ الأوضاعِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ الصعبة التي يمرُّ بها الشعبُ اللبناني".

وأضافت بأن هذا التعليق يأتي "بعد الموسم الماضي والاستثنائي لمهرجانات الأرزِ الدولية لصيف 2019، والذي انفرد بمحاكاة وجع اللبنانيين وتطلعاتهم من خلال رسالةٍ أردتُ ولجنةَ المهرجانات توجيهَها إلى أربعةِ ملايينِ لبناني، حيّينا فيها صمودَهم، ودعَوناهم ليبقَوا متجذرينَ في وطنهم".

وتابعت "لي ملءُ الثقة بأنه في سنة 2021 ستكونُ الأوضاعُ الاقتصادية قد تحسنت إن شاء الله، وستزولُ هذه الغيمة السوداء من سماءِ لبنان، وسيعاودُ اللبنانيونَ مشاهدة فنانين عالميين إلى جانب فنانين لبنانيين يقدمونَ أعمالا فنية راقية على خشبة "مهرجاناتِ الأرزِ الدولية".