"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرتي استطلاع للتحالف على الحدود السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتي استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي، في منطقة حدودية بين محافظة صعدة وقطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب على حسابه في "تويتر"، إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية تابعة لدول العدوان قبالة جيزان".

الدفاعات الجوية تتمكن بفضل الله من اسقاط طائرة تجسسية ثانية في مديرية باقم قبالة عسير مساء اليوم بسلاح مناسب اثناء قيامها بأعمال عدائية في مناطق الحدود. — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 4, 2019

وأضاف سريع أن "الطائرة أسقطت بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية".

وأشار سريع في تغريدية أخرى "الدفاعات الجوية تتمكن بفضل الله من اسقاط طائرة تجسسية ثانية في مديرية باقم قبالة عسير مساء اليوم بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية في مناطق الحدود.

تمكنت الدفاعات الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية تابعة لدول العدوان قبالة جيزان مساء اليوم بسلاح مناسب وذلك اثناء قيامها بأعمال عدائية . — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 4, 2019

وتعد الطائرة هي الثالثة من نوعها للتحالف خلال أقل من أسبوع، حيث أعلنت "أنصار الله" السبت الماضي، إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة نوع وينق لونغ صينية الصنع بصاروخ أرض جو في مديرية حيران بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، سبقها الخميس، إسقاط مروحية أباتشي سعودية خلال تحليقها في سماء منطقة مجازة بمديرية باقم شمال صعدة قبالة عسير، ومقتل طاقمها المكون من طيارين اثنين.