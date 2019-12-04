لأول مرة… منتج فلسطيني في طريقه إلى قطر والإمارات

قام فلسطينيو قطاع غزة بتصدير منتج فلسطيني إلى كل من قطر والإمارات.

نشرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، مساء اليوم، الأربعاء، أنه تم صباح اليوم، تصدير ما يقرب من ثلاثة أطنان ونصف الطن من التوت الأرضي من قطاع غزة إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر.

وأكدت القناة الإسرائيلية أن عملية التصدير تمت عبر جسر اللنبي (جسر الملك حسين)، وقد جرت عملية التصدير من خلال التنسيق بين مديرية التنسيق والارتباط في غزة، ومكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق.

ومن المتوقع أن يتم تصدير آلاف الأطنان من التوت الأرضي "الفراولة" من قطاع غزة خلال الموسم الحالي إلى الضفة الغربية عن طريق معبر كيرم شالوم.

يشار إلى أن زراعة التوت الأرضي في قطاع غزة تمتد هذا العام على مساحة تقدر بنحو ألفي دونم شمالي القطاع، فيما قدرت المساحة المزروعة العام الماضي بنحو 1200 دونم. وتوفر هذه المساحة بصورة مباشرة فرص عمل لنحو 1500 مزارع، وتعتبر مصدر رزق لإعالة آلاف العائلات في قطاع غزة.

وقال رئيس قسم الاقتصاد في مديرية التنسيق والارتباط في غزة، الرائد أنور غانم إن "تصدير التوت الأرضي له أهمية كبيرة بالنسبة لقطاع الزراعة ويشكل ركيزة هامة بالنسبة للاقتصاد في قطاع غزة".

وأكد أن النجاح في هذا المجال، والذي يشهده القطاع خلال السنوات الأخيرة هو المفتاح لإعالة الكثير من العائلات، ويساهم بشكل ملموس في تطوير الاقتصاد المحلي.