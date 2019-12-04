العراق يفضل تمديد عقد "أوبك +" قبل نهاية 2020

أعلن وزير النفط العراقي، تامر الغضبان، اليوم الأربعاء، أن العراق يفضل تمديد الصفقة الحالية على الأقل لخفض إنتاج "أوبك +" من النفط قبل نهاية عام 2020.

فيينا - سبوتنيك. وقال الوزير للصحفيين "بالنسبة لي، على الأقل، يجب علينا تمديد الاتفاقية الحالية، التي وقعناها في كانون الأول/ ديسمبر، من العام الماضي لكامل عام 2020. هذا هو رأينا. لكن في الوقت نفسه نحن نتسم بالمرونة وننظر إلى الأمور بشكل بنّاء، وسنستمع بعناية إلى زملائنا داخل "أوبك" ومن خارج أوبك، ونتوصل إلى توافق ".

وكانت عقود النفط، قد ارتفعت حوالي واحد في المئة، يوم الاثنين المنصرم، بفعل تلميحات إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها قد يوافقون على تعميق تخفيضات إنتاجية أثناء اجتماع هذا الأسبوع.

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أنه من المتوقع أن تمدد "أوبك" ومنتجون متحالفون معها، من بينهم روسيا، هذا الأسبوع، على تمديد تخفيضات إنتاجية، وقد يقرروا خفضا إضافيا بواقع 400 ألف برميل يوميا أو أكثر. وسيجتمع وزراء "أوبك" في فيينا يوم غد الخميس، بينما ستعقد مجموعة (أوبك+) الأوسع، اجتماعا يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تمدد منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا، والدول المصدرة للنفط "أوبك+" على الأقل، التخفيضات القائمة لإنتاج النفط حتى حزيران/يونيو 2020 ، حينما سيجتمعون هذا الأسبوع.