مقتل 10 أشخاص في قصف المسلحين لنادي رياضي بمحافظة حلب شمال سوريا

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، يوري بورينكوف، اليوم الأربعاء، أن المسلحين قصفوا نادي رياضي في مدينة تل رفعت بمحافظة حلب ما أدى لمقتل 10 أشخاص بينهم 8 وإصابة 13 شخص

موسكو - سبوتنيك. وقال بورينكوف في إحاطة إعلامية: "نادي رياضي في مدينة تل رفعت بمحافظة حلب تعرض لقصف إرهابي. ونتيجة القصف قُتِلَ 10 مدنيين (رجل وامرأة و8 أطفال)، وأصيب 13 شخص آخرين بجروح، وبينهم 7 أطفال، اثنان منهم في حالة حرجة".

وقالت سابقا وزارة الدفاع الروسية في نشرتها اليومية الصادرة بتاريخ 1 نوفمبر/تشرين الأول الجاري على موقعها الرسمي: "الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 27 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات: إدلب (12) واللاذقية (7) وحلب (7) وحماه (1)، بينما رصد الجانب التركي 45 خرقا، وذلك في محافظات: إدلب (39) واللاذقية (1) وحلب (4) وحماة (1)".

وأفاد صباح اليوم مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، بعودة نحو 900 لاجئ إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان، خلال الــ 24 الساعة الأخيرة.

وجاء في نشرة المركز الإعلامية بهذا الشأن: "خلال الــ24 الساعة الماضية، عاد 888 لاجئاً إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 254 لاجئا (77 امرأة و130 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 634 شخصاً ( 190 امرأة و323 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

ومن جهة أخرى قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ 24 الساعة الأخيرة، بحسب النشرة، بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.29 هكتار. وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 46 عبوة قابلة للانفجار.

وعلاوة على ذلك، تمت الإشارة إلى أن الجانب الروسي قام بتنفيذ عملية إنسانية واحدة في قرية كرناز في محافظة حماة. تم من خلالها توزيع 350 سلة غذائية بلغ وزنها الإجمالي 2.05 طن.