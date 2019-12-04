رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يتحدث عن "فتح صفحة جديدة مع تركيا"

رحب رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني، بفتح صفحة جديدة في العلاقات مع تركيا، إذا كانت ترغب التعامل مع الليبيين كدولة مستقلة ولا تتدخل في شؤنها السياسية.

وقال الثني في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن تركيا بعدما تغير سياستها وعنجهيتها وغطرستها، سيتم مواجهتها.

وأكد أنه "سيتم إعادة النظر، إذا كانت تركيا تود فتح صفحة جديدة والتعامل مع الليبيين كدولة مستقلة ولا تتدخل في شؤنها السياسية فلا بأس".

وحول الاستثمارات التركية في ليبيا، أشار الثني إلى أن كل الاتفاقيات الموقعة قبل 2011 متوقفة الآن في المنطقة الشرقية والغربية، وأن الشركات أغلقت.

وتابع قائلا: "أما إذا كانت تركيا تعتبر نفسها هي الحاكم وتتدخل في شؤننا الداخلية وتخلق فتنة بين مكونات الشعب الليبي خاصة في مصراته وتحاول أن تعيد النزعة التركية القديمة والإمبراطورية العثمانية - حينها سيقف كل الناس ضدها".

وعلى صعيد آخر، كشف الثني أنه لا توجد أي عقود مع الحكومة المصرية لأنها حتى الآن تتعامل مع حكومة الوفاق وتعترف بحكومة الوفاق.

وأضاف: "لا يوجد مع مصر سوى اتفاقية واحدة، وملتزمون بها، وهي إمدادنا بالكهرباء في المنطقة الشرقية وندفع لهم وفق الجدولة".