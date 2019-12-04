انفجار مفخخة يستبق اجتماعا لمتزعمي التنظيمات "التركمانية" شمالي سوريا

قتل عدد من الأشخاص بينهم عدد من مسلحي التنظيمات التركمانية (السورية) التابعة للجيش التركي، بانفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي قبيل اجتماع عسكري لمتزعمي هذه الفصائل.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة بأن سيارة مفخخة بيضاء اللون انفجرت أمام مبنى المركز الثقافي (سابقاً)، الذي حولته التنظيمات التركمانية (السورية)، التابعة للجيش التركي، إلى مقر عسكري لها.

وقالت مصادر أهلية لوكالة "سبوتنيك" أن السيارة كانت مركونة في شارع الكورنيش في رأس العين، وأدى انفجارها إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين بينهم أطفال، إضافة لمقتل عدد من المسلحين السوريين الموالين لتركيا.

وبين المراسل بأن التفجير وقع قبيل اجتماع لمتزعمي مجموعات مسلحة موالين للجيش التركي، كان من المقرر عقده في مبنى ما يسمى تنظيم "الشرطة العسكرية" التابع للفصائل التركمانية (المركز الثقافي).