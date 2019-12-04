الجيش الليبي: معركتنا أصبحت ضد "الأطماع التركية" في الأراضي الليبية

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري إن "المعركة أصبحت ضد الأطماع التركية في الأراضي الليبية".

وبحسب موقع العربية السعودي أكد المسماري في تصريحات اليوم الأربعاء أن "الجيش الليبي سيواجه بكل قوة الاتفاق الذي عقده فايز السراج مع تركيا والذي يهدد ثروة وسيادة ليبيا".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن سلاح الجو الليبي يفرض سيطرة مطلقة فوق أجواء البلاد، مؤكدا أن معركة الجيش الليبي "تهدف لمنع داعش والقاعدة من التحصن في ملاذ آمنة على الأراضي الليبية".

وأكد الناطق باسم الجيش الليبي أن الجيش "اتخذ كل الترتيبات لإعادة هيكلة بعض الوحدات في الغرب".

وقال المسماري إن القوات المسلحة "تمكنت من التقدم في زارة وخلة الفرجان والهضبة في الغرب، وتابع "القوات المسلحة تحقق تقدما مهما في العزيزية".

وبث المتحدث باسم الجيش الليبي فيديو لمظاهرات شعبية في طرابلس ضد الميليشيات.

ووقعت مع حكومة الوفاق الليبية مع تركيا، الأسبوع الماضي، اتفاقيات حول تعزيز التعاون العسكري والبحري ودعم العلاقات العسكرية لا تزال تفاصيلها غامضة، وأثارت هذه التفاهمات جدلا واسعا وانتقادات داخلية، وحتّى توترات خارجية بين دول حوض المتوسط.

ولم تقدم تركيا تفاصيل عن الاتفاق الذي أعلنته يوم الخميس فضلا عن مذكرة تفاهم لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري. ولم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.