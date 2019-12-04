اليمن... قوات المجلس الانتقالي تستنفر لمنع أول قوة للجيش من العودة إلى عدن

أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، حالة التأهب القصوى لمنع رتل للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، من الوصول إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني في محافظة أبين، إن "القائد العميد عبداللطيف السيد، وجه جميع القطاعات برفع الجاهزية القتالية والتأهب القصوى والانتظار للتعليمات للرد على مليشيات الإصلاح التي لا تحترم العهود والمواثيق"، في إشارة إلى الجيش اليمني.

ونقل المركز عن العميد السيد، قوله: "في الوقت الذي نرحب بما جاء في اتفاق الرياض واحتراماً للعهود والمواثيق، إلا أننا لن نظل مكتوفي الأيادي لأي عمل من حزب الإصلاح الإرهابي ضد رجالنا من قوات الحزام والقوات القتالية الجنوبية".

وأكد "الدفاع عن الأرض والأهل في أبين خاصة والجنوب عامة".

واتهم قائد الحزام الأمني في أبين، الجيش اليمني، بـ"الضرب بكل الاتفاقيات عرض الحائط وتجاهل مصلحة الشعب، ووضع الأصدقاء والأشقاء في الخليج وخصوصاً السعودية والإمارات في الموقف المحرج أمام العالم".

وتحركت في وقت سابق اليوم، قوة من الجيش اليمني مكونة من 70 آلية وعربة يقودها ركن التسليح في ألوية الحماية الرئاسية المقدم سعيد صالح بن معيلي، من محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، إلى محافظة أبين جنوب البلاد في طريقها إلى العاصمة المؤقتة عدن للتمركز في قصر معاشيق الرئاسي.

وتعد القوة هي أول تشكيل عسكري تابع للحكومة الشرعية، سيعود إلى عدن منذ توقيع الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، على اتفاق الرياض في 5 نوفمبر المنصرم، لإنهاء التوتر بين الطرفين على خلفية سيطرة قوات الانتقالي على العاصمة المؤقتة في 10 أغسطس الماضي، عقب مواجهات استمرت 4 أيام، أسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحاً، حسب الأمم المتحدة.