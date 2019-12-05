"ذهبت للاختبار وعادت جثة محترقة"... السلطات السعودية تتحرك بعد وفاة غامضة

فتحت النيابة العامة في منطقة جازان السعودية، تحقيقا في وفاة طالبة في ظروف غامضة الأسبوع الماضي، بعد خروجها من بيت أسرتها لأداء اختبار مع أخرى.

وكشفت صحيفة "سبق" السعودية أن "الجهات الأمنية أبلغت إحدى العائلات في المنطقة بوجود جثة ابنتهم في المستشفى، وفوجئت الأسرة بالعثور عليها محترقة"، مشيرة إلى صدور تقرير مبدئي حول الحادثة بوفاة الفتاة متأثرة بحريق اندلع في شقة، بينما تولت النيابة العامة ملف التحقيق في القضية واستكمال التحقيقات.

ونقلت الصحيقة، عن مصادر لم تسمها، أن الشرطة السعودية أوقفت أشخاص على ذمة التحقيق في وفاة الفتاة التي لقيت مصرعها محترقة، وينتظر أن يحدد الطب الشرعي تفاصيل الحادث، فيما تتواصل الشائعات وتضارب المعلومات عن سيناريو القضية، وينتظر أن تحسمها تحقيقات النيابة.