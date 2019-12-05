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09:47 05 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    عودة اللاجئين، النازحين، المهجرين،من مخيمات الأردن إلى الرقة وريف دمشق، سوريا

    وزير يكشف عدد السوريين العائدين إلى بلادهم

    © Sputnik . Firas al-Ahmad
    العالم العربي
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    أعلن وزير الإدارة المحلية و​البيئة​ السوري، ​حسين مخلوف​، أن عدد العائدين من المهجرين السوريين إلى البلاد بلغ نحو مليون مواطن.

    وجاءت تصريحات الوزير السوري  لصحيفة "الوطن" السورية الذي اعتبر أن عودة مليون سوري إلى البلاد تمثل استكمالا لرسالة النصر التي سطرها ​الجيش السوري​ على ​الإرهاب​ والتوجه الصادق للدولة السورية بإعادة كل أبنائها من الخارج، مشيراً إلى التسهيلات الكبيرة لعودة كل سوري هاجر خارج البلاد.

    وقال مخلوف بهذا الصدد: "نترجم توجيهات الرئيس ​بشار الأسد​ لعودة المهجرين"، موضحاً أن كل مواطن يعود إلى البلاد يتم استقباله من الوزارات المعنية لتقدم له الخدمات الكاملة في استكمال الوثائق التي يحتاجها إضافة إلى منحه تأجيلاً لمدة ستة أشهر عن الخدمة الإلزامية وتأمين الاحتياجات التي تساعده بأن يبدأ حياة مستقرة.

    ولفت مخلوف إلى أنه يتم تقديم المساعدات والمعونات الإغاثية للعائدين، مؤكداً أنه يتم إلحاق المهجر العائد في مشاريع سبل العيش والتنمية، ومعتبراً أن كل هذه الأمور تنم على مصداقية ​الدولة السورية​ وإجراءاتها الحثيثة لإعادة أبنائها أينما كانوا. ودعا كل من يشكك إلى زيارة من عادوا في منازلهم ومشاهدة أنهم معززون مكرمون في بيوتهم وبلدهم ولهم كل الحقوق والواجبات.

    عودة اللاجئين، النازحين، المهجرين،من مخيمات الأردن إلى الرقة وريف دمشق، سوريا
    © Sputnik . Firas al-Ahmad
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    وأشار مخلوف إلى أن السفارات السورية في الخارج تستقبل أي مواطن يرغب في العودة، وتقدم له ما يلزم للعودة، إضافة إلى أنها ترشده لمكان العودة وتأمين ما يستلزم من وثائق السفر في حال كان هناك نقص فيها.

    وفي السياق نفسه، أعلن مصدر مسؤول في إدارة ​الهجرة​ والجوازات السورية عن عودة أكثر من 1400 نازح خلال اليومين الماضيين. وأكد مصدر تسهيل كل الأمور والإجراءات لمن يرغب أن يعود من المواطنين السوريين عبر المنافذ الحدودية الرسمية، مشيراً إلى أن معظم العائدين في العام الحالي من مخيمات اللجوء وخصوصاً من ​لبنان​.

    وفي تصريح للصحيفة، أشار المصدر إلى النشاط الملحوظ على المنافذ الحدودية والتسهيلات التي تقدمها وخصوصاً أن توجيهات الوزارة بأن يتم تقديم كل التسهيلات للقادمين عبر المعابر، موضحاً أن من لديه إشكاليات يتم حلها في المركز الحدودي دون أن يتم تكليف العائد مراجعة الجهات الأخرى وفق الأنظمة والقوانين.

    الكلمات الدلالية:
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