موعدنا السبت...أمير سعودي يعلن عن "حدث تاريخي" تنتظره المملكة

قال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، إن المملكة ستشهد حدثا تاريخيا الأسبوع المقبل بنزال الملاكمة ضمن "موسم الدرعية".

وأضاف الأمير خلال المؤتمر الصحفي الخاص بـ "نزال الدرعية التاريخي" للملاكمة، أن النزال سيقام السبت بين بطل العالم الأمريكي المكسيكي آندي رويز وخصمه البريطاني آنتوني جوشوا على لقب العالم في الوزن الثقيل، بحسب موقع وكالة الأنباء السعودية "واس".

قاعة المؤتمر الخاص بـ #نزال_الدرعية_التاريخي شهدت حضوراً كثيفاً للإعلاميين والصحفيين من وسائل الإعلام العالمية لتغطية الحدث الكبير #موسم_الدرعية pic.twitter.com/G8k67rtz0D — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) December 4, 2019

​وتابع الأمير: "لم يتبق إلا أيام معدودة لانطلاق أهم الأحداث الرياضية التي تشهدها المملكة هذه الفترة، ولا يسعني إلا أن أرحب بجميع الضيوف وأطراف النزال الكبير في المملكة العربية السعودية، ونتطلع جميعًا لأن يستمتع الحضور بسهرة رياضية مميزة بحضور أبطال عالميين في لعبة الملاكمة".

وأضاف: "شاهدت الإعلام الدولي وهو يبدي اهتمامًا كبيرًا بهذا النزال الكبير وبالمملكة العربية السعودية، ولاسيما وهم يحضرون اليوم في هذا المؤتمر الصحفي من كل أقطار العالم، أجدد الترحيب بجميع الإعلاميين الضيوف وبالجميع في المملكة، فأهلًا بالعالم في السعودية".

الملاكم السعودي زهير القحطاني المشارك في النزالات التمهيدية يؤكد جاهزيته خلال المؤتمر الصحفي، ويعد بتقديم أقوى المستويات لوضع الملاكمة السعودية على خارطة الملاكمة حول العالم في ليلة #نزال_الدرعية_التاريخي#موسم_الدرعية pic.twitter.com/f9W1GX7Hkd — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) December 4, 2019

​ومن جانبه قال إدي هيرن، المدير الإداري لـ Matchroom Boxing وهي الشركة المسوّقة للحدث: "لا أملك تعبيرا يصف الضيافة الرائعة التي استقبلنا بها في المملكة العربية السعودية، قبل 10 أسابيع لم يكن هنالك شيء في هذا المكان، كانت لدي شكوك حول إمكانية تجهيز الحلبة والمرافق الخاصة بالإعلام والملاكمين في هذا الوقت الضيق، لكن الآن أستطيع القول بأنه جرى بناء واحدة من أفخم حلبات الملاكمة العالمية، التي ستشهد ليلة تاريخية تغير من شكل هذه الرياضة في العصر الحديث".

وفي المؤتمر الصحفي قال اللاعب الأمريكي المكسيكي آندي رويز: "تدربت كثيرا لليلة السبت المنتظرة، لقد صنعت التاريخ في شهر يونيو من العام الحالي، وأنا هنا في السعودية لكتابة تاريخ جديد يوم الـ7 من شهر ديسمبر الجاري".

جانب من المؤتمر الصحفي الخاص بـ #نزال_الدرعية_التاريخي الذي يجمع بين حامل لقب بطولة العالم في الوزن الثقيل أندي رويز و منافسه أنطوني جوشوا الذي يسعى لاستعادة اللقب#موسم_الدرعية pic.twitter.com/5Pr91BBjws — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) December 4, 2019

​وأضاف: "أعلم أن جوشوا مستعد تماما وخسر الكثير من الوزن بهدف الانتصار، ولكنني مستعد له بشكل كامل، تأكدوا أنني لن أترك هذه الأحزمة الجميلة تذهب إلى خصمي، ومن المستحيل أن أتخلى عن حلمي الذي حققته، سأفوز مجددا هنا في المملكة العربية السعودية، وهي مكاني المثالي لإعادة أمجادي الماضية، والبقاء بطلا للعالم في الملاكمة".

بينما قال اللاعب البريطاني آنتوني جوشوا، الذي يتطلع لاستعادة ألقاب WBA وIBF وWBO وIBO بعد خسارته لها في أعقاب الهزيمة التي تلقاها على يد رويز في مدينة نيويورك قبل أشهر: "إنها رابع مرة أنافس فيها على لقب بطل العالم ، وأنا متشوق للانتصار ولست هنا للمشاركة فقط، بل للعودة إلى مكاني الطبيعي".

|🎥| أندي رويز و أنطوني جوشوا في كامل الجاهزية أثناء التدريبات المفتوحة قبل #نزال_الدرعية_التاريخي يوم 7 ديسمبر #موسم_الدرعية pic.twitter.com/XUYpVgS2og — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) December 3, 2019

​وأضاف: "أنا وآندي مختلفان تماما في الأسلوب على أرض الحلبة، ولكن ما يجب علي فعله هو أن استخدم الوقت في أثناء النزال بطريقة أفضل، فأنا لم أتأثر كثيرًا بعد النزال الأخير، ما زلت أملك ذات الشغف، ولا أعاني من الخوف في داخلي أو ما شابه ذلك، جاهز تماما لنزال خصمي وانتصاري لن يكون مفاجأة، بل هو عودة لمكاني الطبيعي الذي اعتدت عليه".