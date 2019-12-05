الأرصاد المصرية: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد المصرية أن درجات الحرارة ستصل في جنوب وشمال الصعيد إلى 11 درجة، مؤكدا على ضرورة ارتداء المواطنين الملابس الشتوية وحتى خلال ساعات النهار تحت سطوع أشعة الشمس.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "القناة الأولى" إنه "بالرغم من تأثير اتجاه الرياح للشمال الغربي الذي يكون مصدره قادما من أوروبا، إلا أن كمية الرطوبة اليوم قليلة إلى حد ما، مما قلل من تكون الشبورة المائية بنسبة قليلة.

وأضاف أن توقعات طقس اليوم تفيد بفرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية أو الغربية ومناطق من شمال الدلتا.

وأكد أن نسبة الأمطار تكون من خفيفة إلى متوسطة وغير مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية، مشيرا إلى وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ومناطق من شرق البحر المتوسط.

وأوضح شاهين أن فصل الخريف هذا العام يسير حول المعدل الطبيعي له، وأنه ليس مختلف عن الأعوام السابقة بل لم تأت أي كتل هوائية تجعل درجات الحرارة أقل من هذا المعدل الطبيعي، مشيرا إلى أنه وارد انخفاض درجات الحرارة أكثر خلال الأيام المقبلة.

وتابع أن "الشتاء جغرافيا لم يبدأ بعد، وفي نهاية الخريف يكون الليل طويلا إلى حد ما، حيث تقل فيه درجات الحرارة لتصل إلى 13 أو 14 درجة خلال الأسبوع المقبل، على أغلب مدن ومحافظات شمال البلاد، مع توقعات بسقوط أمطار على مناطق متفرقة من البلاد".