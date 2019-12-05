وزير النقل المصري يكشف موعد زيادة أسعار تذاكر القطارات

أعلن كامل الوزير، وزير النقل المصري، عدم زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق في الفترة الحالية.

وقال الوزير في تصريحات صحيفة، اليوم الخميس: "إنه لا حديث عن زيادة سعر تذكرة قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق قبل 30 يونيو/ حزيران 2020"، بحسب ما نشره موقع "أخبار اليوم".

وتابع قائلاك "إننا سنجتمع مع طوائف الشعب المصري ومصارحتهم بحقيقة التطوير الذي يتم، ولكن حاليا ل زيادة في سعر التذاكر".

وأشار الوزير المصري إلى أنه سيتم تشغيل قطارات بعربات جديدة في 30 يونيو/ حزيران المقبل.

يذكر أن ميناء الإسكندرية، كان قد استقبل مساء أمس الأربعاء، بالتعاون مع وزارة النقل، أول شحنة من الجرارات الأمريكية الجديدة، بواقع 10 جرارات، والتي تم تفريغ جزء منها من قبل متخصصين بالسكك الحديدية، بعد وصولها بحرا على متن إحدى السفن بعدما قامت الشركة الأمريكية بشحنها بداية الشهر الماضي.

جاء ذلك بعدما تعاقدت هيئة سكك حديد مصر، مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية؛ لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد، من أجل تدعيم أسطول الجرارات الموجودة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار.