ردود فعل ظريفة بعد قرار السعودية بالتجنيس

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية الحديث عن صدور أمر ملكي للعاهل السعودي، الملك سلمــان بن عبــد العزيز، يقضي بفتح باب التجنيس في المملكة لأصحاب الكفاءات والمميزين العلميين.

تفاعل نشطاء على تويتر في تغريداتهم مع التقرير الذي نشرته صحيفة "سبق"، حول صدور أمر من الملك سلمان بن عبد العزيز بتجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن الأمر المتعلق بتجنيس المتميزين والمبدعين من العلماء الشرعيين، وعلماء الطب والصيدلة والرياضيات والحاسب والتقنية والزراعة والطاقة النووية والمتجددة والصناعة والنفط والغاز والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتطبيقات والبيانات الضخمة وهندسة البرمجيات والروبوتات والحواسيب عالية الأداء والنانو والبيئة والجيولوجيا وعلوم الفضاء والطيران".

وانتشرت تغريدات عديدة من نشطاء في تويتر حمل بعضها طابع السخرية وبعضها الآخر كان داعماً لقرار المملكة.

#السعودية_تجنس_المبدعين

المملكة لديها كفاءات عاليه ومبدعه لكن مع تجنيس الخبراء والعلماء غير سعوديين سيمنح المملكة قوة اضافيه في مجالات كثيرة والدول المتقدمه تستثمر في العقول ومن هذي الدول بريطانيا الي قامت بتجنيس الكاتب كازو إيشيجور يباني الاصل وحاصل على جائزة نوبل للأدب pic.twitter.com/u1bxDmr0WV — نوح التميمي (@noo7_cx) December 4, 2019

#السعودية_تجنس_المبدعين



لنا في غادره المطيري اكبر مثال .. كيف انها سعودية وعندها جنسية أمريكية هنا الشغل الصح كيف تستثمر العقول عشان تطور من قدرات بلدك وكيف نستثمرها بالشكل الصحيح والي يرجع لنا كوطن ومواطنين 👍🏻 pic.twitter.com/YOItrtMHVp — بدر العوفي (@ibadlerr) December 4, 2019

عانينا من هجرة العقول العربية إلى أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا وحان الوقت أن نستقبل المبدعين من كل أنحاء العالم ليساهموا في بناء وطننا فلم ترتقي الدول المتقدمة بأبنائها فقط بل حرصت على استقبال كل المبدعين ومنحتهم الجنسيات ووفرت لهم البيئة الخصبة للابداع.#السعوديه_تجنس_المبدعين — منصور الخميس 🇸🇦 (@MansourAlkhamis) December 4, 2019

وأضافت الصحيفة السعودية أن الأمر الملكي يشمل أيضا: "الموهوبين والمبدعين في المجالات الثقافية والرياضية والفنية، وغيرها من المجالات التي تسهم في دعم وتعزيز الكفاءات السعودية، ونقل المعرفة، وكذلك في المجالات التي تحتاج إليها السعودية نظرًا لطبيعتها الجغرافية، مثل العلماء المتميزين في تقنية تحلية المياه، وتحقيق الأهداف والتطلعات في تسريع عجلة التنمية، بما يعود على الوطن والمواطنين بالخير والنفع العام".