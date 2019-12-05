الرئيس العراقي يصادق على قانوني التقاعد وإلغاء الامتيازات للمسؤولين

صادق الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، على قانوني التقاعد وإلغاء الامتيازات للمسؤولين في الدولة.

وكشفت الوثائق ، التي نشرتها قناة "السومرية" العراقية، أنه "بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند أولا من المادة 63 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور، قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 4/12/2019، إصدار قرار القانون الموحد".

وأضافت الوثائق: أنه "بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند أولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور، أصدر رئيس الجمهورية القرار الـ 28 الخاص بإلغاء الامتيازات للمسؤولين في الدولة".

ويشهد العراق، منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، في العام 2003، يطالب المتظاهرون فيها باستقالة الحكومة ومكافحة الفساد والبطالة، وتحسين الظروف المعيشية في البلاد. وأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 400 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 19 ألفا بجروح منذ بداية الاحتجاجات في البلاد.