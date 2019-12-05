مؤسسة النفط الليبية تعلن توقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي جنوبي البلاد

أعلنت مؤسسة النفط الليبية في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، توقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي، مشيرة إلى أن أحد الصمامات الموجودة في خط أنابيب التصدير الممتدة من الحقل إلى مليته أغلق بطريقة غير قانونية.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان صحفي، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "الإنتاج في حقل الفيل النفطي قد توقف بسبب إغلاق غير قانوني لأحد الصمامات الموجودة على خط أنابيب التصدير الممتد من حقل الفيل النفطي إلى مليته".

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، إن "هذه محاولة إجرامية أخرى تعرقل عمل المؤسسة الوطنية للنفط وتلحق الضرر بالاقتصاد الليبي"، مطالباً من "كافة القادة المحليين والسلطات في المنطقة لتحديد هوية مرتكبي هذا الفعل"، مؤكدا "ستقوم المؤسسة الوطنية للنفط بإبلاغ النائب العام عن الحادثة، كما ستحرص على محاسبة المسؤولين عن هذا الفعل المشين"، وفقا للبيان.

هذا واستهدفت طائرات سلاح الجو التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، فجر اليوم الخميس، تجمع آليات لمسلحين تشاديين جنوب غربي ليبيا.

يشار إلى أن مجموعات مسلحة قامت باقتحام حقل الفيل النفطي الواقع جنوب غرب البلاد الشهر الماضي، 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

من جهته أكد مصدر عسكري ليبي حينها، فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك" على أن مقاتلات سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني، السرب العمودي "مي-35" قد نفذت طلعات قتالية انطلاقا من قاعدة تمنهنت الجوية في مدينة سبها جنوب البلاد".

وأكد المصدر أن "الطائرات الحربية لسلاح الجو الليبي استهدفت تجمع لآليات تابعة للمرتزقة التشادية كانت تتجهز للهجوم على حقل الشرارة فجر اليوم الخميس وتم تدمير 35 آلية في مشروع تساوة الزراعي".

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في بيان صحفي بوقت سابق، إن المجموعات المسلحة التي اقتحمت حقل الفيل النفطي جنوب غرب البلاد قد انسحبت من الحقل باتجاه مشروع تساوه الزراعي بعد تلقيهم ضربة جوية قوية.