الجيش السوداني يعلن القبض على 6 من عناصر تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الخميس، "إلقاء القبض على عناصر تابعين لتنظيم "بوكو حرام" الإرهابي، داخل الحدود السودانية".

وذكرت القوات السودانية، في بيان لها ، أن "الإرهابيين يحملون الجنسية التشادية"، وأضافت أنه "استنادا لعلاقات التعاون الأمني وفق برتوكول التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة، الموقع بين السودان وليبيا والنيجر وجمهورية تشاد، تم تسليمهم للأجهزة الأمنية التشادية المختصة، وتم الاتفاق على استمرار تبادل المعلومات، والتنسيق المتواصل لمكافحة الإرهاب، والجريمة العابرة للحدود"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية.

واختتم البيان بتأكيد حرص القوات المسلحة السودانية على تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وجاهزيتها للكشف عن أي عناصر إرهابية تدخل السودان، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وكان وزراء السودان وتشاد وليبيا والنيجر، عقدوا اجتماعا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في العاصمة التشادية نجامينا، لتعزيز أمن الحدود.

وقال مصدر مطلع بوزارة الخارجية السودانية: "السودان سيشارك في الاجتماع الوزاري الرابع بين السودان وليبيا وتشاد والنيجر، اجتماع الخبراء، بالعاصمة التشادية نجمينا في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، بشأن تعزيز أمن الحدود المشتركة بين الدول الأربع"، مشيرا إلى أن الاجتماع عقد على مدى يومين بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية.

يذكر أن الاجتماعات تأتي الاجتماعات مواصلة لاجتماع نجامينا، الذي تم التوقيع فيه على اتفاق إطاري لتعزيز التعاون الأمني في الحدود المشتركة بين الدول الأربع.