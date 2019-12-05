بوساطة قطرية ومصرية… صفقة تبادل جديدة بين إسرائيل وحماس تلوح في الأفق

زعمت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أن موسى دودين، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، أعلن عن أن خمس دول عربية وإسلامية وغربية عملت على إبرام صفقة تبادل جديدة بين "كتائب القسام" الذراع العسكري للحركة وإسرائيل.

ونقلت القناة العبرية على لسان موسى دودين إلى أن آخر محاولات إبرام صفقة تبادل جديدة بين حماس وإسرائيل كانت منذ زمن قريب.

وأوضح دودين أن مصر كانت في مقدمة الدول العربية التي عملت في هذا المضمار، إلى جانب كل من قطر وتركيا والسويد وألمانيا.

وأشار عضو حركة "حماس" إلى وجود أطراف أخرى لم يسمها، قائلا:

إن هذه المحاولات لم تُحدث أي تقدم، محملا إسرائيل المسؤولية عن عدم التقدم في الصفقة.

بدوره، ذكر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحيّة، في حديث لصحيفة عربية "إنه لا يوجد حتى اللحظة أي تطور في ملف صفقة التبادل"، واصفًا كل ما جرى تداوله في الأسابيع الماضية في هذا الشأن، بغير صحيح.