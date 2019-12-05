وكالة: إعلان هام من "أرامكو" خلال ساعات

قالت وكالات أنباء، اليوم الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول، إن شركة النفط السعودية "أرامكو" ستصدر إعلانا هاما خلال ساعات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر تأكيدها أنه من المتوقع صدور الإعلان الرسمي من "أرامكو" بشأن الطرح العام الأولي في وقت متأخر من اليوم الخميس.

كما أشارت المصادر إلى أن "أرامكو" حددت أخيرا سعر الطرح العام الأولي لأسهمها في البورصة السعودية.

وأوضحت أن سعر الطرح العام الأولي سيبلغ 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية قد كشفت في وقت سابق من اليوم ان التسعير النهائي لأسهم أرامكو يبلغ 32 ريالا للسهم.

وذكرت شبكة "العربية" أن سعر 32 ريالا لأسهم أرامكو يعتبر الحد الأعلى من نطاق التسعير الذي أعلنته الشركة قبل بدء الاكتتاب والذي تراوح بين 30 و32 ريالا (8 - 8.53 دولار) للسهم.

وأضافت أنه "في حال أكدت أرامكو التسعير بالحد الأعلى فإن ما ستجمعه الشركة يصل إلى 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار) عند سقف النطاق السعري المعلن".

يشار إلى أن اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم أرامكو كان قد انتهى الخميس الماضي، حيث ضخ 4.9 مليون مكتتب أكثر من 47.4 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 1.5 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة.

يشار إلى أن فترة الاكتتاب العام بشركة "أرامكو" للمؤسسات المستثمرة ستمتد من 17 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول، وبالنسبة للمستثمرين الأفراد من 17 إلى 28 نوفمبر.

وكانت "أرامكو" قد أعلنت، عبر موقعها الرسمي، عن النطاق السعري للطرح الأول على أسهمها، وبدء الاكتتاب عبر السوق المالية السعودية (تداول).

وستكون نسبة 0.5 بالمئة (حوالي مليار سهم) متاحة للاكتتاب للأفراد، و1 بالمئة للمؤسسات؛ على أن يكون الاكتتاب للأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعري هو 32 ريال.