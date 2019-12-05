إعلام: هل نشهد علاقات دبلوماسية بين المغرب وإسرائيل؟

قالت قناة عبرية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحث مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تطوير العلاقات بين بلاده ودول عربية.

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم، الخميس، بأن نتنياهو بحث خلال لقائه بومبيو، اليوم، في البرتغال، تطوير العلاقات الإسرائيلية العربية، خاصة مع المملكة المغربية، التي يرى أنها الدولة العربية الأقرب لإقامة علاقات دبلوماسية معها.

وأوردت القناة العبرية أن إسرائيل تأمل إقامة مثل هذه العلاقات الدبلوماسية، خاصة مع المغرب، حتى أنها تأمل في تدشين هذه العلاقة قبيل الانتهاء من تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن وزارة الخارجية الأمريكية أجرت اتصالات مكثفة، خلال الأونة الأخيرة، بدول عربية عدة - دون تسميتها - بهدف إقامة علاقات دبلوماسية معها، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على الملف الاقتصادي، كبداية لتشكيل أو إقامة هذه العلاقات الثنائية.

وأوضحت القناة العبرية أن الدولة العربية الأكثر تداولا خلال حديث نتنياهو وبومبيو كانت المملكة المغربية، حيث يأمل نتنياهو أن يسرع وزير الخارجية الأمريكي في إقامة علاقات دبلوماسية معها.

يشار إلى أن قناة عبرية زعمت أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من 4 دول عربية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بحث عقد اتفاق جديد مع تل أبيب.

وادعت القناة العبرية الـ"13"، مساء الثلاثاء الماضي، أن الإدارة الأمريكية توجهت إلى أربع دول عربية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، هي الإمارات والبحرين وسلطنة عمان والمغرب، بطلب يقضي توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" بينها وإسرائيل.

ورأت القناة العبرية أن البيت الأبيض تحدث مع سفراء الدول الأربع، بهدف التوصل لاتفاق جديد مع إسرائيل، يكون نواة جيدة للتطبيع الكامل مع تل أبيب، فيما أجاب الدبلوماسيون بأنهم سيعودون سريعا بالرد - دون رد نهائي - على حد قول القناة.