"أنصار الله" تعلن إسقاط ثالث طائرة للتحالف في أقل من 24 ساعة

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول، إسقاط طائرة تابعة للتحالف العربي في قطاع جازان جنوب غربي السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. ونقل الموقع الرسمي لجماعة أنصار الله، عن مصدر عسكري، أن "الدفاعات الجوية أسقطت طائرة استطلاع تابعة لقوى العدوان شرق جحفان في جازان".

وأوضح المصدر العسكري الحوثي قائلا "تم إسقاط الطائرة أثناء تنفيذها أعمال عدائية".

ولم يورد المصدر تفاصيل عن العملية، مشيراً إلى أنه تم استخدام "سلاح مناسب".

وتعد تلك هي ثالث طائرة للتحالف العربي يعلن الحوثيين إسقاطها، خلال أقل من 24 ساعة، والخامسة في غضون أسبوع.

أعلن الحوثيين مساء أمس الأربعاء، على لسان المتحدث باسم القوات الموالية لها العميد يحيى سريع، إسقاط طائرة استطلاعية في مديرية باقم شمال صعدة قبالة قطاع عسير، وأخرى قبالة جازان، سبقتها السبت طائرة استطلاع مقاتلة صينية نوع "وينق لونق" في مديرية حيران بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، وذلك بعد يوم من إسقاط مروحية أباتشي سعودية خلال تحليقها في سماء منطقة مجازة بمديرية باقم شمال صعدة قبالة عسير، ومقتل طاقمها المكون من طيارين اثنين.