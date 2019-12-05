مصرع ثلاثة عناصر إرهابية في سيناء باشتباكات مع الأمن

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، فقد "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء، وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق، فتم على الفور التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وتردداتهم".

وأسفرت تحريات الأمن عن رصد تحرك ثلاثة من هذه العناصر الإرهابية مستقلين دراجة نارية بذات النطاق حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، إلا أنهم فور شعورهم بإحكام الحصار عليهم قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم مما أسفر عن مصرعهم.

وقد عثرت قوات الأمن بحوزة تلك العناصر على بندقيتين آليتين وقنبلتين يدويتين وطبنجة وكمية من الذخيرة، بحسب البيان.

وتخوض أجهزة الأمن والقوات المسلحة المصرية مواجهات ممتدة مع الجماعات المتطرفة، خاصة في مناطق عدة بجنوب سيناء، منذ عزل الرئيس الراحل محمد مرسي القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" منتصف عام 2013.