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18:06 05 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    بورصة قطر تحقق أداء أفضل من سائر أسواق الخليج ومصر تتراجع

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    سجلت البورصة القطرية أداء أفضل من بقية أسواق الخليج، اليوم الخميس، بينما تراجعت بورصة مصر مع انخفاض معظم أسهمها القيادية.

    ارتفع مؤشر بورصة قطر 0.8 بالمئة، حيث صعد سهم مصرف قطر الإسلامي 3 بالمئة، وزاد سهم مسيعيد للبتروكيماويات 0.8 بالمئة، بعدما قالت الشركة إنها حصلت على إعفاء من ضريبة الدخل وإعادة تمويل ضريبي بقيمة 170 مليون ريال (46.7 مليون دولار)؛ بحسب وكالة "رويترز".

    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة صنعاء، اليمن
    © AFP 2019 / Mohammed Huwais
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    وصعد المؤشر في السعودية 0.4 بالمئة، مع ارتفاع سهم البنك الأهلي التجاري اثنين بالمئة، وسهم بنك الرياض 1.7 بالمئة.

    وقفز سهم مجموعة أنعام القابضة 9.9 بالمئة، ليأتي في مقدمة الرابحين على المؤشر، بعد يوم من اقتراح مجلس إدارتها زيادة في رأس المال عبر إصدار حقوق.

    ومن ناحية أخرى، ذكرت "رويترز" نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن مديري دفاتر الاكتتاب لأرامكو السعودية، أوصوا بتسعير طرحها العام الأولي عند 32 ريالا (8.5 دولار) للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي للأسعار.

    وانخفض مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.1 بالمئة، حيث تراجع سهم سيدي كرير للبتروكيماويات 6.8 بالمئة، مسجلا أكبر انخفاض منذ نهاية سبتمبر/أيلول. وقالت الشركة إن ميزانية استثماراتها المتوقعة للعام 2020، تبلغ 6.88 مليار جنيه مصري (428.39 مليون دولار).

    وفي دبي، استقر مؤشر البورصة عند الإغلاق مع زيادة سهم إعمار العقارية 0.7 بالمئة، في حين انخفض سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.4 بالمئة.

    كما استقر مؤشر أبوظبي حيث زاد سهم مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 0.4 بالمئة، وانخفض سهم بنك أبوظبي التجاري 0.9 بالمئة.

    وكشف مسح أن النمو في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تباطأ إلى أدنى مستوى في عشرة أعوام، في نوفمبر/تشرين الثاني، وشهدت الشركات أول تراجع على أساس شهري منذ بدء تسجيل بيانات الطلبيات الجديدة.

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    الكلمات الدلالية:
    مصر, قطر, الإمارات, البورصة
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