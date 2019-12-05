مصر: سقوط إحد المقاتلات أثناء طلعة تدريبية

أكدت وزارة الدفاع المصرية، اليوم الخميس، سقوط إحدى مقاتلاتها أثناء طلعة تدريبية.

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع المصرية، في بيان رسمي عبر صفحته على "فيسبوك": "في إطار النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم، وأثناء قيام إحدى المقاتلات بتنفيذ طلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب حدث عطل مفاجئ بالطائرة مما أسفر عن سقوطها".

وتابع المتحدث "تمكن الطيار من القفز بالمظلة، وجاري تحديد سبب العطل بواسطة لجنة فنية متخصصة".

ولم تحدد وزارة الدفاع المصرية نوع المقاتلة التي سقطت، ولا نوعية العطل الذي تعرضت له وأسفر عن سقوطها.

وكانت صحيفة "فيدومستي" الروسية قد زعمت في تقرير نشرته في وقت سابق من اليوم، أن المقاتلة التي سقطت، من نوع "ميغ-29" روسية الصنع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الصناعات الدفاعية الروسية، قولهما إن سبب الحادث قد يكون ناجما عن أعطال فنية في نظام مراقبة المقاتلة أو إجراءات تجريبية غير صحيحة.

وقالت "فيدومستي" إنه سيتم تحديد سبب الحادث عن طريق لجنة خاصة من القوات الجوية المصرية، وزعمت أن الجانب الروسي سيرسل أخصائيين إلى القاهرة للمساعدة في التحقيق.