تنسيق عسكري سوداني سعودي مصري لحماية منطقة البحر الأحمر

كشف وزير الدفاع السوداني، الفريق أول جمال عمر، عن وجود تواصل مع المملكة العربية سعودية ومصر لتأمين منطقة البحر الأحمر.

وفي سياق أخر، أكد عمر استمرار التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية لرفع السودان من قائمة الإرهاب.

وأضاف أن الخرطوم تتوقع حوارا قريبا مع الولايات المتحدة في هذا الشأن؛ بحسب صحيفة "الشروق" السودانية.

وأكد عمر أن إزالة اسم السودان من القائمة ستسهم في تحسين الأوضاع السياسية والأمنية بالمنطقة، وحماية المصالح الأمريكية فيها.

وأشار في حديثه إلى أن السودان لا يتطلع لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب فحسب، بل أيضاً "لتعاون عسكري مع الولايات المتحدة".

ونفى عمر وجود خلافات بين حكومة حمدوك والعسكريين في مجلس السيادة، وقال إن الطرفين "يعملان في تناغم تام" لتنفيذ برامج المرحلة الانتقالية.

وحول وجود مخاوف من تفكيك مؤسسات نظام الرئيس السابق عمر البشير، قال إن ذلك يشكل "مطلبا شعبيا وواجبا قانونيا نصت عليه الوثيقة الدستورية، والشعب السوداني ومؤسسات الدولة هي الحارس لهذا الاتفاق".