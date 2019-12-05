رئيس البرلمان العراقي: نصوت على قانون الانتخابات الأسبوع المقبل

أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، أن مفوضية الانتخابات الجديدة لن تكون عليها سلطة حزبية أو سياسية.

بغداد – سبوتنيك. وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان إن "أعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة سيكونوا سبعة من القضاة واثنين من الرقابة المالية وسيختارون وفق القرعة وبشكل شفاف، مع اختيار أربعة مديرين عامين فقط".

وأضاف أنه "تم حل مجلس المفوضية الحالي ونقل المديرين العامين خارج المفوضية"، مؤكدا أنه "سيتم تشريع قانون انتخابات منصف الأسبوع المقبل" .

وصوت البرلمان العراقي، مساء اليوم الخميس، بالموافقة على تشريع قانون يقضي بتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات.

وينص قانون مفوضية الانتخابات الجديد، المكون من 27 فقرة، على أن أعضاء المفوضية من القضاة لا الأحزاب، كما هو معمول به حاليا.

وصوت المجلس أيضاً على مقترح رئاسة المجلس بإرسال أسماء أعضاء المفوضية الذين تم اختيارهم إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليهم، وإصدار مرسوم جمهوري خلال 15 يوماً فقط.

وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، قد دعا، الثلاثاء الماضي، في كتاب رسمي لرئيس الجمهورية برهم صالح، إلى تكليف رئيس وزراء جديد خلفا لعادل عبد المهدي، خلال 15 يوما.

وتتولى الحكومة العراقية برئاسة عبد المهدي، مهام تصريف الأعمال، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.