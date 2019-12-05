الطاقة الذرية الإيرانية: محادثات بين طهران وموسكو للتغلب على المشاكل التقنية بمفاعل "فوردو"

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، عقد مفاوضات مع روسيا لتخطي الصعوبات التقنية لإنتاج اليورانيوم والنظائر المستقرة في مفاعل فوردو.

موسكو- سبوتنيك. ونقلت وكالة إيرنا عن المتحدث قوله: "بسبب مواجهة أجهزة الطرد المركزي في مفاعل فوردو لبعض المشاكل، عقدت مفاوضات مع الجانب الروسي لتخطي الصعوبات التقنية لإنتاج اليورانيوم والنظائر المستقرة في هذا المفاعل".

وكانت شركة "TVEL" الروسية للوقود النووي وهي شركة تابعة لشركة "روس أتوم" النووية، أعلنت اليوم الخميس، أنها علقت مشروعا لإعادة استخدام الأنشطة في محطة فوردو النووية الإيرانية بسبب بدء تخصيب اليورانيوم في المنشأة.

ويعمل إخصائيو "تفيل"، وفقا لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، على مشروع لتعديل سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي للغاز في مصنع "فوردو" لتمكين إنتاج نظائر التيلريوم المستقرة (غير المشعة) للأغراض الطبية منذ عام 2017.

في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وكجزء من المرحلة التالية من تخفيض إيران لالتزاماتها الطوعية بموجب خطة العمل الشامل المشتركة، تم ضخ سداسي فلوريد اليورانيوم في سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي للغاز في منشأة فوردو، التي توجد في نفس القاعة وقالت "تفيل" في بيان "سيتم تحويلها إلى إنتاج نظائر طبية مستقرة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أصدرت في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تقريرا عن النشاط النووي الإيراني في الفترة الأخيرة، قالت فيه إن إيران لا تزال تتجاوز عدة قيود حددها الاتفاق النووي منها ما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب والتخصيب بأجهزة طرد مركزي متطورة.