مجلس النواب الليبي يعلق على مصادقة البرلمان التركي على اتفاقية الحدود البحرية

أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب الليبي يوسف العقوري، اليوم الجمعة، عن أسفه واستغرابه لمصادقة البرلمان التركي على مذكرة التفاهم التركية مع حكومة الوفاق حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية.
بنغازي – سبوتنيك. وقال العقوري في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "مجلس النواب الليبي يعرب عن أسفه واستغرابه لمصادقة البرلمان التركي على المعاهدة رغم أن مجلس النواب الليبي لم يطلع على المعاهدة بعد إلا من وسائل الإعلام وكذلك لتجاوز البرلمان التركي لبنود الاتفاق السياسي الذي يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس الرئاسي".
وأضاف: "نحن، مجلس النواب الليبي، نحرص فيه على علاقات جيدة مع الشعب التركي الصديق ولكننا أيضا نحرص على علاقات متوازنة مع الجميع والابتعاد عن التصعيد في المنطقة "، مضيفا بأن "نعتقد أن مثل هذه الاتفاقيات تحتاج لدارسة أعمق وتنسيق أوسع للوصول إلى صيغة مرضية للجميع".
وشدد على أن "وضع مصلحة ليبيا كأولوية يهمنا أيضا استقرار وأمن حوض المتوسط وقد يتسبب هذا الأمر في توتر في منطقة شرق المتوسط ويؤثر سلبا على علاقات ليبيا مع دول الجوار".
وأكد بأن "سنواصل التنسيق والعمل مع دول المنطقة المعنية بالاتفاق بالإضافة للاتحاد الأوروبي على هذا الملف المهم وبما يعود بالاستقرار والرخاء على دول المنطقة وإيجابا على علاقاتنا بدول شرق المتوسط ".
هذا وقد صادق البرلمان التركي، أمس الخميس، على مذكرة التفاهم حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية الموقعة مع ليبيا، فقد صوت 293 عضوا بالبرلمان من حزب العدالة والتنمية، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب الجيد، وحزب الحركة القومية، لصالح الاتفاقية. ووفقا لوكالة الأناضول "التركية.
ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فائز السراج في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحري.
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