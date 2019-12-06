لبنان يعيد طرح مناقصة لشراء 180 ألف طن من وقود الديزل

أعادت وزارة الطاقة اللبنانية طرح مناقصة لشراء 180 ألف طن من وقود الديزل، في 11 ديسمبر/ كانون الأول، بحسب نسخة من مناقصة نشرت في صحف لبنانية، اليوم الجمعة.

وقالت المناقصة إن العروض يجب أن تُقدم بحلول الساعة العاشرة صباحا (0800 بتوقيت غرينتش) يوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول.

وحددت إدارة منشآت النفط في لبنان التابعة لوزارة الطاقة والمياه موعدا نهائيا في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، لمناقصة شراء 180 ألف طن من وقود الديزل أُعلن عنها الشهر الماضي.

وكانت ندى بستاني، وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، قد أرجأت، قبل نحو 10 أيام، مناقصة لشراء الوقود لمدة أسبوع.

وجاء قرار الوزيرة لإتاحة المزيد من المنافسة وأسعار أفضل بعد أن تلقت عرضين من شركتين.

وتجرب الوزارة طرح مناقصة لشراء 150 ألف طن من بنزين 95 أوكتين في مسعى لتفادي نقص محتمل في المعروض خلال أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان في عقود.

وطلبت الوزيرة من الشركات أن "تتقدم الاثنين المقبل لتعزيز المنافسة والحصول على أفضل الأسعار للدولة اللبنانية".

وأضافت: "إننا مستمرون في المناقصة وقرار التأجيل فقط من أجل تعزيز المنافسة".

تجتاح الاحتجاجات لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول مما زاد الضغوط على نظامه المالي، لتتفاقم أزمة عملة صعبة نالت من قدرة مستوردين عديدين على جلب السلع.