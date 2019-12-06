مي خريش: ثوار لبنان أمام فرصة أخيرة لتشكيل الحكومة

قالت مي خريش، نائب رئيس ​​​التيار الوطني الحر​​​ للشؤون السياسية في لبنان، إنها تتمنى أن ينظم الثوار أنفسهم ويكونوا إيجابيين.

وأضافت خريش في تصريحات خاصة لقناة "إم تي في" اللبنانية، أن "هذه هي الفرصة الأخيرة أمام الثوار لتشكيل الحكومة ولهم الحق في محاسبتها".

وأشارت إلى أن " التيار الوطني الحر هو الأكثر وضوحا والأكثر تماشيا مع ​الثورة​ ومطالب الثورة، وأن ما قام به الحراك كنا نعمل على تنفيذه منذ 3 سنوات أو أكثر، أي من قبل بداية عهد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​".

وأوضحت خريش أن "من كانوا في الساحات هم أهلنا، وقلبنا منفتح ونحن مع هذه المطالب".

وتابعت: "لا يمكن إلغاء وضرب إرادة الشعب، والتي يمثلها النواب الذاهبون إلى التسمية في الاستشارات".

ولفتت إلى أن "النظام اللبناني قائم على الميثاقية، ولا يمكن رفض واقع الكتل الانتخابية في مسألة ​تشكيل الحكومة. إننا من الحراك ومطالب الشعب هي مطالبنا"، معتبرة أن تيار "المستقبل" هو من وضع السياسات الاقتصادية في البلد.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.