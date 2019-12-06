العراق يعلن التزامه باتفاق "أوبك+"

أعلن العراق، اليوم الجمعة، أنه سيتقيد بالتزامات صفقة "أوبك+"، الخاصة بخفض معدلات الإنتاج، كما أنه سيتبع ما يتم الاتفاق عليه.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" أن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، ثامر عباس الغضبان، قد وجه، اليوم الجمعة، التشكيلات النفطية للوزارة بخفض معدلات الإنتاج إلى المستويات المحددة ضمن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

ونقلت القناة عن الغضبان قوله، خلال حضوره الاجتماع الوزاري 177 لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في فيينا، "وجهنا بخفض معدلات الإنتاج إلى المستويات المحددة ضمن اتفاق خفض الإنتاج المقررة في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2018.

وأضاف: "هذا الإجراء يأتي التزاما وحرصا من العراق على استقرار السوق النفطية العالمية ومعالجة للفائض النفطي فيه، والعمل على إعادة التوازن بين العرض والطلب".

وتابع: "وزراء الدول المصدرة للنفط في منظمة والمتحالفين معها يأملون التوصل اليوم الجمعة إلى اتفاق جديد يحقق استقرارا افضل للسوق النفطية العالمية، ويقلل من حالة القلق للمنتجين والمستهلكين على حد سواء بسبب الظروف والتحديات التي تواجه السوق النفطية ".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، إن "وزراء الدول المصدرة للنفط والمتحالفين معهم قد عقدوا سلسلة من الاجتماعات المارثونية المطولة على مدى اليومين الماضيين بهدف التوصل الى اتفاق جديد لخفض الانتاج"، موضحا أن "العراق يلعب دورا محوريا للتقريب بين وجهات نظر الأعضاء".