باسيل: لبنان "بطل العالم في النزوح واللجوء" من الدول المجاورة

وصف وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، بلده بأنه أصبح "بطل العالم في النزوح واللجوء".

روما- سبوتنيك. وأشار الوزير إلى أن نسبة اللاجئين والنازحين الموجودين على الأراضي اللبنانية أصبحت حتى الآن تشكل 40 بالمئة من عدد سكان البلاد.

وقال باسيل، في كلمته خلال مؤتمر الحوارات المتوسطية في العاصمة الإيطالية اليوم: "لقد أنتجت خطوط التقاطع هذه احتكاكات عديدة في بلدنا ومحيطها، وأنتجت أزمات وحروبا وخلفت دمارا".

وأضاف: "وكان لبنان دائما يتضرر منها ولم يستفد يوما، بل دفع ثمن الصراعات المزمنة لجوء فلسطينيا على أرضه منذ 70 عاما، ودفع ثمن التسويات المؤقتة نزوحا سوريا".

وتابع باسيل: "حتى أصبحت نسبة النازحين واللاجئين مجموعين حولي 40 بالمئة من شعبه... كأن نقول أن أمريكا تستقبل 130 مليون نسمة على أرضها. وقد وصل عددهم المجموعين إلى حدود المائتين في الكيلومتر المربع، كأن نقول إن إيطاليا تستقبل 60 مليون نازح".

وشدد باسيل، قائلا: "قد أضحى لبنان لذلك بطل العالم في نزوح واللجوء".