لا يوجد مخزون غذائي... رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة يحذر من مجاعة

حذر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، من إصابة بلاده بالمجاعة، لعدم وجود مخزون غذائي.

وعبر الزار عقب لقاء جمعه، اليوم الجمعة، برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، عن امتعاضه مما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2020، مضيفا أنه "ولد ميتا" ولا يتضمن أي إجراءات تدعم القطاع الفلاحي.

وأشار الزار في تصريح لـ"سبوتنيك" إلى أن "تونس ليس لديها مخزون غذائي احتياطي".

وتابع قائلا: "قد نتعرض إلى مجاعة في حالة نشوب أي حرب"، على حد تعبيره.

وأضاف الزار أن 30 في المئة من المنتوج الفلاحي في تونس يتم إتلافه، معربا عن أمله في أن يتم إيلاء القطاع الفلاحي الأهمية اللازمة ضمن أولويات الحكومة المرتقبة.

يشار إلى أن البرلمان التونسي المنتخب يتجه حديثا للنظر في قانون المالية وموازنة الدولة لسنة 2020، بعد إحالتهما من قبل حكومة تصريف الأعمال على البرلمان في 14 أكتوبر/ تشرين الأول، وتنص الآجال الدستورية على ضرورة المصادقة على مشروعي الموازنة والمالية يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول من كل سنة، على أن يختتم رئيس الجمهورية المشروعين قبل 31 ديسمبر.