وكالة: فرنسا تدعو لاجتماع لحشد الدعم للبنان

قال مسؤول حكومي لبناني، اليوم الجمعة، إن فرنسا تعتزم عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول، لحشد المساعدة للبلاد في مواجهة أزمة اقتصادية حادة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أوروبي، القول إن الدعوات أرسلت لحضور اجتماع باريس يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال المسؤول اللبناني إن من المتوقع دعوة السعودية والإمارات للاجتماع.

وأضاف المسؤول اللبناني: "إنه اجتماع لمحاولة حشد الدعم لمساعدة لبنان على التعامل مع الأزمة الحادة التي يواجهها".

تجتاح الاحتجاجات لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول، مما زاد الضغوط على نظامه المالي، لتتفاقم أزمة عملة صعبة نالت من قدرة مستوردين عديدين على جلب السلع.