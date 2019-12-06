باسيل: مبادرات إسرائيل تولد المزيد من الدمار في المنطقة

أعرب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جبران باسيل، عن رفضه للمقترح الإسرائيلي بتشكيل تحالف عربي- غربي لمواجهة إيران، متهما إسرائيل بمحاولة تصدير أزمتها الداخلية عبر افتعال الأزمات.

موسكو- سبوتنيك. وقال باسيل، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن المبادرات التي تأتي من أي طرف، وتحديدا إسرائيل، والتي تهدف إلى استعمال القوة، تولد المزيد من المشاكل والدمار في المنطقة، والمزيد من الإرهاب، ومصيرها الفشل.

كما ذكر أنه "ليس بالقوة تحل المشاكل المطروحة حاليا في منطقتنا بل بالحوار والاعتدال، فالتصادم يولد تطرفا، والتطرف يولد مزيدا من الهجرة والمآسي التي تولد تطرفا آخر وراديكالية تنتهي بالإرهاب".

وأضاف: "هذا ما تغذيه إسرائيل في المنطقة وما يصدر منها إلى الخارج، فقد وصل إلى روسيا وأمريكا وتغلغل في أوروبا".

وشدد باسيل على أن "هذه التصرفات الإسرائيلية يجب أن تتوقف وعلى المجتمع الدولي أن يضع حدودا لإسرائيل في هذا التعنت وهذه المآزق الداخلية التي تعيشها وتحاول الخروج منها عبر تصدير المشكلة إلى الخارج وافتعال الأزمات تلو الأزمات على أسس طائفية ومذهبية تزيد الاحتقان، والنتيجة هي الدمار والخراب، ولا أحد يستفيد من ذلك".