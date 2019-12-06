الداخلية العراقية: خبر قتل المتظاهرين في ساحات الاحتجاجات "مزيف"

وصرح العميد خالد المحنا، الناطق باسم الوزارة، في بيان نشرته شبكة "السومرية نيوز" أن "بعض الوكالات نشرت خبرا مزيفا باسم وزارة الداخلية مفاده الإعلان عن توثيق حالات قتل واعتداء في ساحات التظاهر".

وقال المحنا: "إننا في الوقت الذي ننفي هكذا تصريح، فاننا نحذر من التطاول والتجاوز بالإساءة ونسب بيانات وتصريحات غير مصرح عنها، كما ونحتفظ بحق الرد القانوني".

وكانت تقارير أشارت إلى تعرض الآلاف من الناشطين، والمدنيين المشاركين في التظاهرات الشعبية الكبرى، بساحة التحرير، في بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، لعمليات اختطاف، واعتقال، وتعذيب منذ انطلاق الثورة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحتى اليوم.

ونشر مدونون عراقيون، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لحظة إسعاف ناشط عراقي من الثلاجة (سيارة براد) بعد اختطافه على خلفية تصويره لحظة إحراق خيم المتظاهرين في كربلاء العراقية.

وعثر على الناشط حسن البناء الحسيني بحالة صعبة جدا داخل ثلاجة في منطقة الإبراهيمية، بعد 8 ساعات من اختطافه، وقد ظهرت عليه آثار التعذيب، بحسب مصادر لـ"سبوتنيك".