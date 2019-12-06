إغلاق ميناء مصري بسبب سوء الأحوال الجوية

أغلقت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، ميناء سفاجا البحري، في محافظة البحر الأحمر، شرقي مصر، بسبب سوء الأحوال الجوية.

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إغلاق الميناء لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تراوحت بين 32و34 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج إلى ما بين 2و3 أمتار، واضطراب حالة البحر جدا، بحسب ما نشره موقع "بوابة الأهرام" المصري.

وقال المركز إن إيقاف الأنشطة البحرية، وذلك على كل الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وصدرت تعليمات من رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، لمديري الموانىء باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية في مداخل ومخارج الموانىء، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية، لسلامة الملاحة البحرية.

كما تم تفعيل غرف العمليات في الموانىء لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.