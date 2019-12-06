بشرى سارة للمصريين... انخفاض أسعار السيارات مجددا بداية من 2020

قال خبير سيارات مصري، إن الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، ساهمت في وضع التسعيرة الحقيقية لكافة السلع بمختلف أنواعها، مشيرا أن انخفاض أسعار بعض السيارات في الفترة الأخيرة كان نتيجة طبيعية لانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه المصري الذي استعاد جزءا من قوته.
وأضاف حسين مصطفى، خبير السيارات وأمين عام رابطة مصنعي السيارات سابقا، في تصريحات خاصة لموقع "عالم السيارات"، أنه يتوقع مزيدا من التخفيضات خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن ضبط أسعار السيارات الذي نشهدها خلال الفترة الأخيرة مؤشر عن قوة الاقتصاد المصري ودليل على صواب الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة منذ حوالي ثلاثة أعوام عند تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية".
وتابع أن "التخفيضات التي تنتج عن الإصلاحات الاقتصادية في مصر أصبحت ملموسة بالنسبة للمستهلك، على عكس الأوقات السابقة التي كانت تقتصر استفادتها على مالك السلعة دون النظر لمصلحة المواطن".
وأشار خبير السيارات إلى أن "هناك موجة أخرى من سلسلة تخفيضات أسعار السيارات سنشهدها خلال مطلع العام المقبل؛ وذلك نتيجة لتطبيق اتفاقية "الزيرو جمارك" على السيارات تركية المنشأ، لافتا إلى أن التخفيضات ستكون طفيفة ولكنها ستؤدي للمنافسة".
وبحسب تقرير لـ"إميك"، فإن مبيعات السيارات تراجعت خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2019، لتسجل نحو 60.2 ألف سيارة، مقارنة بـ63.9 ألف سيارة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وانخفضت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي لتسجل 41.1 ألف وحدة، وفقا لمجلس سوق السيارات المصري "إميك".
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