نائب الرئيس الإماراتي: مطلوب رائد فضاء جديد

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، اليوم الجمعة، عن البحث عن رائد فضاء إماراتي جديد للمهمة الثانية لبلاده في الفضاء.

وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه على "تويتر"، "نبحث عن رائد فضاء إماراتي جديد للمهمة الإماراتية الثانية في الفضاء .. لمن يرى في نفسه الطموح والطاقة والعزيمة من أبنائنا وبناتنا التسجيل في مركز محمد بن راشد للفضاء".

نبحث عن رائد فضاء إماراتي جديد للمهمة الاماراتية الثانية في الفضاء .. لمن يرى في نفسه الطموح والطاقة والعزيمة من أبناءنا وبناتنا التسجيل في مركز محمد بن راشد للفضاء https://t.co/h6ADrtR0Hs

المهمة مستمرة .. ومسيرتنا نحو الفضاء ما زالت في بدايتها .. pic.twitter.com/NYzv9K49dW — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 6, 2019

وأضاف نائب رئيس الإمارات، "المهمة مستمرة .. ومسيرتنا نحو الفضاء ما زالت في بدايتها".

وتدرب أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري، مع زميله سلطان النيادي، منذ نحو عام، في مركز "يوري غاغارين"، بالعاصمة الروسية موسكو.

وانطلقت رحلة المنصوري من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان، على متن المركبة الفضائية "سويوز إم أس 15" إلى المحطة الفضائية الدولية، يوم 25 أيلول/سبتمبر الماضي.

وأقلت المركبة الفضائية "سويوز"، بالإضافة إلى المنصوري، رواد فضاء من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة.

وقام المنصوري بـ 16 تجربة علمية، من بينها تجارب على الحامض النووي، وتأثير الفضاء على إنسان من المنطقة العربية، وزراعة النخل في الفضاء.