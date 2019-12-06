وزير الخارجية الفلسطيني: هناك مشاورات حول احتمال زيارة بوتين إلى فلسطين العام المقبل

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الجمعة، أن الحديث جاري مع القيادة الروسية حول احتمال قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزيارة إلى فلسطين العام المقبل.

روما - سبوتنيك. وقال المالكي، في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك" على هامش فعاليات مؤتمر الحوارات المتوسطة في روما، مجيبا على سؤال حول احتمال قيام رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، بزيارة إلى فلسطين خلال النصف الأول من العام المقبل: "نحن نتحدث مع القيادة الروسية حول هذا الموضوع ( احتمال الزيارة)، وهناك إمكانية، أنتم تعملون أنه هناك دعوة وجهت للرئيس بوتين لزيارة إسرائيل، والحديث يدور عن شهر يناير القادم وبالتالي معروف أنه في حال قيام الرئيس بوتين بزيارة إسرائيل، فسوف يعمل على زيارة فلسطين ونحن نعمل على تحضير مثل هذه الزيارة بالمستوى، الذي يليق برئيس دولة صديقة، كما هي روسيا

الاتحادية، ونحن نحاول ليس فقط في مجال التحضيرات من حيث الزيارة وإنما على نوعية الاتفاقيات، التي قد توقع خلال مثل هذه الزيارة، وما هي القرارات، التي يمكن أن تتخذ خلالها".

وأضاف الوزير " نحن نعتبر أن زيارات الرئيس بوتين هي زيارات تاريخية، ونتعامل معها بكل مهنية، وبكل المسؤولية العالية، ونعمل على إنجاح هذه الزيارة، ونعمل على تحصيل أفضل النتائج الممكنة لهذه الزيارة."

وأشار المالكي، ردا على سؤال حول إمكانية توقيع اتفاقيات خلال الزيارة: "نعم، ممكن. نحن نتحدث في هذا الموضوع مع السفير الروسي لدينا، وأيضا من خلال سفارتنا في موسكو حول كل هذه الإمكانيات".